"Ribalta questa": il Belgio ai mondiali zittisce Trump e le polemiche

I Diavoli Rossi battono gli Usa dopo il caso Balogun

Milano, 7 lug. (askanews) – “Ribalta questo”. È il messaggio dalla federazione calcistica del Belgio sui social, accompagnato dalla foto dell’esultanza dei Diavoli Rossi dopo il 4-1 rifilato agli Stati Uniti negli ottavi d finale del Mondiale. Anche i giornali belgi celebrano il successo con toni trionfali. Le Soir titola: “Il Belgio si vendica del mondo del calcio. Nemmeno Trump può evitare l’inevitabile”. Mentre altri quotidiani parlano di una vittoria che va oltre il risultato sportivo. Il match è andato in scena dopo una vigilia di polemiche per la decisione della FIFA di sospendere la squalifica dell’attaccante statunitense Folarin Balogun, espulso nella gara precedente. Una scelta arrivata dopo l’intervento del presidente americano Donald Trump, che aveva chiesto al numero uno della FIFA, Gianni Infantino, di riesaminare il caso, suscitando le proteste non solo della federazione belga ma anche di tante personalità del mondo del calcio per una presunta interferenza politica nelle decisioni disciplinari. Alla fine, però, è stato il campo a parlare. Il Belgio ha dominato la sfida trascinato dalla doppietta di Charles De Ketelaere e dal gol nel finale di Romelu Lukaku, spegnendo sul terreno di gioco le polemiche che avevano accompagnato la vigilia.