Ribaltone Cassano: ora si schiera con Icardi e attacca Spalletti

Tifoso dell’Inter senza peli sulla lingua, con lo scoppiare del caso Icardi in casa nerazzurra Antonio Cassano è diventato un punto di riferimento per una buona parte dei tifosi interisti, specie quando s’è trovato faccia a faccia con Wanda Nara in tv. In qualità di ospite della trasmissione Mediaset Tiki Taka, l’ex attaccante ha polemizzato in più occasioni con la moglie-agente dell’argentino, sottolineando spesso come la linea dura adottata dall’Inter sia stata null’altro che una reazione al comportamento della coppia.

LA SVOLTA. Ieri, però, Cassano s’è sorprendentemente schierato con Icardi e Wanda, difendendo i due sulla questione delle foto artistiche pubblicate dalla coppia su Instagrame che hanno sollevato molte polemiche in casa nerazzurra. “Si tratta di uno shooting che abbiamo fatto – s’è difesa la Nara -. Lavoro, nient’altro. Sono state fatte in bianco e nero, nessun riferimento o messaggio. Io con il mio profilo Instagram lavoro. Non è il momento giusto? Non lo scegliamo noi. Mauro ora non ha nessun problema. Io non vivo di critiche, vivo di questo. E Mauro anche. Con la sua carriera fa quello che gli pare”. Una tesi, quella della moglie-agente del centravanti, che ha trovato il sostegno di Cassano. “Questa volta sono d’accordo con Wanda – ha dichiarato Fantantonio -: uno della sua vita privata può fare quello che vuole. L’importante è che vada in campo e segni”.

ATTACCO A SPALLETTI. Il ribaltone di Cassano è stato completato dalle accuse rivolte a Luciano Spalletti: in passato l’ex attaccante ha difeso le scelte di ordine disciplinare dell’allenatore nerazzurro, criticato invece ieri per l’impostazione tattica data all’Inter. Secondo Cassano, Spalletti avrebbe dovuto avere più coraggio e lanciare Icardi in coppia con Lautaro Martinez dal 1’ a Udine. “Io i giocatori forti li farei giocare insieme – ha detto Fantantonio -, ma Spalletti da sempre dice che Lautaro e Icardi non possono convivere. Per me andrebbero messi in campo in contemporanea, ma lui nel suo stile di gioco vede una sola punta. Se hai sempre la palla, puoi giocare anche con tre attaccanti”.

SPORTEVAI | 06-05-2019 09:38