Ribaltone Juventus: l'appello social di Cristiano Ronaldo

Continuano a farsi sentire le conseguenze dell’esonero di Maurizio Sarri dalla Juventus, deciso dal club bianconero a poche ore di distanza dall’eliminazione dalla Champions League, e della sua sostituzione con Andrea Pirlo. Nel frattempo si sta infatti discutendo anche delle conseguenze che l’arrivederci all’Europa potrebbe avere a livello societario, ma soprattutto in sede di calciomercato. E in tal senso sono già importanti le prime sensazioni a caldo che Cristiano Ronaldo ha voluto raccontare in un lungo post su Instagram.

“La stagione 2019/20 per noi è finita, molto più tardi del solito ma prima di quanto ci aspettassimo – ha scritto CR7 nelle prime righe del suo post, nel quale lo si vede in maglia bianconera mentre bacia il pallone della Champions League -. Ora è tempo di riflettere, è tempo di analizzare gli alti e bassi perché il pensiero critico è l’unico modo per migliorare”.

“Un grande club come la Juventus – spiega ancora il fuoriclasse portoghese – deve sempre pensare da migliore del mondo, lavorare da migliore del mondo, così da darci la possibilità di definire noi stessi uno dei migliori e più grandi club del mondo”.

E Cristiano Ronaldo non vuole negare gli importanti risultati conseguiti nel corso della stagione: “Vincere ancora una volta la Serie A – sottolinea – in un anno così difficile è qualcosa di cui siamo molto orgogliosi. Personalmente segnare 37 gol per la Juventus e 11 per la Nazionale portoghese è qualcosa che mi fa affrontare il futuro con rinnovata ambizione e voglia di continuare a fare sempre meglio ogni anno“.

C’è però un “ma”. “Ma i tifosi pretendono di più da noi. Si aspettano di più da noi. E dobbiamo dare loro ciò che ci chiedono, dobbiamo essere all’altezza delle più alte aspettative”, è l’appello di CR7.

Una conferma delle voci di possibile addio? Così non sembra dalla sua conclusione. Ma è chiaro che il clima intorno ai bianconeri è ora pesante e dominato dalla confusione: “Speriamo che questo breve periodo di vacanza possa consentire a tutti noi di prendere le migliori decisioni per il futuro e tornare più forti e impegnati che mai”, spiega Cristiano Ronaldo. E chissà che ruolo potrà avere Andrea Pirlo in tutto questo…

OMNISPORT | 08-08-2020 23:38