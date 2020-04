Ribaltone Lautaro Martinez: ora l'Inter sogna l'accoppiata con Messi

Lautaro Martinez respinge le voci che lo accostano al Barcellona. In una intervista al Mundo Deportivo, l’agente dell’attaccante dell’Inter, Beto Yaqué, ha gelato le aspettative dei catalani e dei tifosi blaugrana: “Interesse del Barcellona? Lautaro va avanti come se nulla fosse perché è concentrato sull’Inter, ma sicuramente è molto soddisfatto perché significa che sta facendo le cose bene”.

Da giorni i media spagnoli e argentini insistono sul pressing di Lionel Messi: “Per quanto riguarda i complimenti di Messi, è un grande elogio che arriva dal migliore del mondo. Credo che per Lautaro sia un bel complimento, tra di loro c’è una bella relazione. Potrebbe essere importante affrontare altre sfide oltre all’Inter? Ti ripeto, non lo so, al momento il giocatore pensa solo all’Inter“.

“Lautaro ha cinque anni di contratto con l’Inter e le notizie che si sentono su di lui sono cose esclusivamente dei giornali”, sentenzia Beto Yaqué.

E ora non si esclude il percorso inverso: potrebbe essere lo stesso Messi a lasciare il Barcellona e provare l’esperienza in Serie A, dove ritroverebbe l’arcirivale Cristiano Ronaldo e dove potrebbe finalmente giocare al fianco del Toro.

In Argentina sono arrivate conferme in tal senso. A parlarne è stata l’emittente televisiva ‘TNT’ Sports’, che ha ribadito non solo l’intenzione del fuoriclasse di lasciare il Barcellona, ma anche che la trattativa con i nerazzurri meneghini esiste eccome.

“Non è solo un sogno. Su Leo c’è anche il Newell’s Old Boys, che gli ha presentato un’offerta per farlo tornare in patria. Ma anche l’Inter sta spingendo, e quello che ha detto Moratti è tutto vero. La trattativa è pronta, poi sarà Messi a dover decidere ma sicuramente l’Inter ci sta lavorando”, ha rivelato il giornalista Castilla sul canale sportivo sudamericano.

SPORTAL.IT | 09-04-2020 10:19