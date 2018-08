"Ribaltone United: Zidane"

Manchester United in subbuglio. Secondo quanto riporta il Sun, la proprietà dei Red Devils starebbe addirittura pensando a un cambio di panchina quando manca poco più di una settimana all'inizio della Premier League.

La dirigenza è furiosa per le continue proteste di José Mourinho per le politiche di calciomercato, e per i pesanti attacchi dello Special One a Martial e Valencia, che avrebbero invelenito il clima dello spogliatoio.

Sempre secondo il Sun, lo United starebbe pensando a Zinedine Zidane, che ha appena detto addio al Real Madrid.

SPORTAL.IT | 01-08-2018 13:45