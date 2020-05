Ribery al lavoro da venerdì

Sedute individuali di allenamento con l'ausilio anche del pallone quelle svolte quest'oggi dalla Fiorentina, che come da quasi dieci giorni a questa parte si è ritrovata a gruppi fra mattina e pomeriggio al centro sportivo 'Davide Astori', dove ha diviso il proprio lavoro fra esercizi fisico-atletici e primi palleggi in alcuni casi anche a coppie, con i calciatori però ben distanziati. Dunque, rispetto a quanto visto nella prima settimana in casa viola, si è iniziato ad utilizzare anche la sfera, seppur non per partitelle o intenso lavoro tecnico-tattico, con aumento dei carichi fisici in vista di una possibile ripartenza del campionato di serie A. La volontà di Beppe Iachini, tecnico gigliato che insieme al suo staff ha supervisionato questa prima fase di ripresa degli allenamenti, e' di gradualmente far salire la condizione dei singoli calciatori, per poi inserire nuovi esercizi se e quando verra' approvato il nuovo protocollo di allenamenti da parte delle autorita' politico-sanitarie e sportive che vi stanno lavorando, con la figura del d.g. viola, Joe Barone, che in questo senso e' un primo attore, visto che sta spendendo molto del suo tempo proprio su tale tema.

Buone notizie nel frattempo arrivano in casa Fiorentina da Franck Ribery che, protagonista anche oggi di allenamenti specifici fra casa sua ed il giardino interno alla propria proprieta', in localita' Bagno a Ripoli, alle porte di Firenze, da venerdi' prossimo dovrebbe tornare a svolgere sedute al centro sportivo 'Davide Astori', a conclusione delle sue due settimane di quarantena post ritorno da un soggiorno da lui fatto a Monaco di Baviera in Germania durante la fase di lockdown da emergenza Coronavirus. Da capire invece ancora il percorso che vedra' protagonista Martin Caceres che nella giornata di ieri aveva annunciato nel corso di una diretta Instagram di aver sconfitto, dopo sessanta giorni, il contagio da Covid-19.

SPORTAL.IT | 19-05-2020 21:05