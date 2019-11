Ribery consola la Fiorentina: "Spero di restare"

Franck Ribery in un'intervista a Dazn parla del suo futuro alla Fiorentina: "Resterò tanti anni in viola? Spero, sono qui e ho firmato per due anni. Con loro sono molto felice. L'importante è che sono contento e che la mia famiglia si senta bene. Se i tifosi sono felici allora va tutto nel migliore dei modi".

L'esterno francese poi insiste sulla mentalità: "Abbiamo fatto una partita con il Milan, abbiamo vinto 3-1. Ho fatto anche gol ma quello che conta è che in quel momento ci si diverte e si è contenti. Questo è buono ma il giorno dopo si deve subito pensare alla partita successiva. Invece i giovani ci pensano anche il lunedì, il martedì e il mercoledì ma quello che dico loro è 'ehi, la partita è finita'. Questo è importante".

SPORTAL.IT | 25-11-2019 11:48