Ribery: "Firenze è il posto ideale"

Franck Ribery in un'intervista al Corriere dello Sport ha raccontato i suoi primi mesi nella Fiorentina: "Firenze è un posto ideale per fare calcio, la città, il pubblico vive la squadra. Come a Marsiglia, dove sono stato due anni. C'è un'adesione fortissima. Rocco, Joe e Daniele hanno tanto entusiasmo, la gente si fida di loro. Daniele Pradè è una persona unica. E con Montella mi trovo benissimo, mi ha dato tanta responsabilità, il cambio di modulo ha portato equilibrio alla squadra".

I gigliati hanno frenato in classifica: "Sappiamo di non avere una squadra da primi posti, ma dobbiamo sempre uscire dal campo felici per la vittoria ma anche arrabbiati per la sconfitta. È il messaggio che passo ai più giovani. La mia squalifica? Avrei dovuto evitare quella reazione, mi sono scusato ma non è bastato. Una tristezza infinita. L'istinto, la tensione della partita hanno prevalso sull'esperienza. Male, molto male".

SPORTAL.IT | 22-11-2019 08:57