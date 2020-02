Ribery, fissata la data del probabile rientro

Franck Ribery è al lavoro per recuperare dall'infortunio che lo tiene fermo dalla fine di novembre: l'esterno francese sta seguendo un programma personalizzato, e non è ancora stato fissato il giorno in cui sarà aggregato al gruppo.

L'ex Bayern, riporta il Corriere Fiorentino, sosterrà diverse prove prima di ottenere il via libera da parte delo staff medico: la previsione è un possibile rientro in panchina per la sfida contro il Brescia, in programma l'8 marzo.

SPORTAL.IT | 19-02-2020 09:44