Ribery: "Grazie Firenze, ero in un momento difficile"

Franck Ribery in un'intervista al Corriere Fiorentino ha ricordato i momenti complicati seguiti alla fine della sua lunga parabola al Bayern Monaco, quando era costretto ad allenarsi da solo: "Stavo vivendo una situazione difficile. Avevo contatti con squadre inglesi e italiane ma ho sentito subito la fiducia di Pradè, di Barone e ho parlato anche col mister. Ho sentito che sarebbe stato speciale".

Sul futuro: "Io ancora qui quando ci sarà il nuovo centro sportivo? Non lo so, non ci ho ancora pensato. Ma due anni potrebbero essere un tempo possibile. Speriamo di essere ancora alla Fiorentina".

Gli obiettivi stagionali: "Io sono venuto perché ho tanta fame, motivazione e magari per riuscire a vincere qualcosa in maglia viola".

SPORTAL.IT | 14-10-2019 08:32