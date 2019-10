Ribery in tribuna: ecco come ha vissuto la vittoria viola

La Fiorentina ha raccolto una vittoria basilare nel mercoledì sera di campionato, battendo in rimonta il Sassuolo a Reggio Emilia. E tra gli altri a palpitare in tribuna c'era Franck Ribery, che ha raccontato le sue sensazioni a margine di un evento a Villa Vittoria a Firenze.

"In tribuna avevo una tensione incredibile – ha raccontato il francese, come reso noto dalla stessa Fiorentina tramite Instagram -. Noi vogliamo sempre ottenere i tre punti, ma non è mai facile. Anzi, è sempre complicato. Abbiamo ottenuto una vittoria molto importante e sono molto felice, anche per il numero 7 che ha fatto Castrovilli per festeggiare il suo gol".

SPORTAL.IT | 31-10-2019 20:45