Ribery, l'incubo è alle spalle: torna ad allenarsi

Buone notizie, finalmente, sul fronte Franck Ribery in casa Fiorentina.

L'esperto e talentuoso francese che tanto bene ha fatto nelle sue prime apparizioni in viola è fermo da novembre, ma il suo personale calvario sembra ora terminato, mentre ora ricomincia il lavoro verso il ritorno in campo. La società gigliata ha infatti reso noto tramite un comunicato che già dalla prossime settimana l'ex Bayern riprenderà ad allenarsi da solo e in palestra, dopo essersi definitivamente messo alle spalle l'operazione alla caviglia.

"ACF Fiorentina – si legge nella nota emessa dai toscani venerdì – comunica che nella mattinata di oggi il calciatore Franck Ribery è stato sottoposto ad intervento di rimozione dei mezzi di sintesi applicati in data 14 dicembre 2019. Da lunedì il calciatore potrà, dunque, iniziare il ricondizionamento atletico attraverso lavoro individuale in palestra e sul campo".

SPORTAL.IT | 07-02-2020 21:39