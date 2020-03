Ribery, nuovo indizio sul futuro

In attesa del ritorno in campo dopo il lungo stop per infortunio, Franck Ribery sarebbe pronto ad onorare fino al termine il contratto che lo lega alla Fiorentina, che scadrà il 30 giugno 2021. A dichiararlo, in un'intervista a 'Tuttomercatoweb', è Davide Lippi, intermediario nella trattativa che portò la scorsa estate il campione francese a Firenze. “Ribery? Il prossimo anno resta, ha sposato il progetto viola" ha dichiarato l'agente, figlio dell'ex ct della Nazionale Marcello Lippi.

"Vederlo in campo i primi mesi è stato un vero piacere – ha aggiunto Lippi -. E' una grande persona, un professionista serio, esemplare, un campione di un altro livello. Sta per tornare, è quasi pronto. Non vedo l’ora di rivederlo con la maglia numero 7 a Firenze, credo che anche la città non veda l'ora. Lui è carico".

SPORTAL.IT | 03-03-2020 10:38