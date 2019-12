Ribery out nove gare, Fiorentina sul mercato

Franck Ribery sarà operato al ginocchio nelle prossime ore in Germania e non sarà a disposizione per almeno nove partite. La Fiorentina tornerà sul mercato di gennaio alla ricerca di un nome importante in grado di sopperire all'assenza della stella francese. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.

I primi due obiettivi sulla lista dei viola sono l'interista Politano e l'attaccante del Sassuolo Berardi. Soprattutto per il nerazzurro il discorso sarebbe già avanzato.

SPORTAL.IT | 13-12-2019 09:24