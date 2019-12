Franck Ribery preoccupa la Fiorentina. All'indomani della sconfitta contro il Torino i viola hanno ripreso ad allenarsi, con alcuni recuperi importanti tra i quali non figura però quello del francese.

Se infatti German Pezzella, Milan Badelj e Kevin-Prince Boateng hanno lavorato con la squadra, lo stesso non si può dire per l'ex Bayern Monaco: per lui è infatti proseguito il lavoro personalizzato che al momento gli impedisce di essere considerato tra i giocatori a disposizione di Vincenzo Montella.

La sua situazione sarà nuovamente valutata giovedì prossimo in un test con il gruppo: la sensazione però è che il suo recupero per la sfida contro l'Inter sia molto difficile.

