Ribery, stop ancora più lungo

Frank Ribery rischia di restare fuori causa fino alle prime settimane di marzo, quando l'ala francese tornerà ad allenarsi con i suoi compagni. Si prolungano, secondo quanto spiega il Corriere Fiorentino, i tempi di recupero del fuoriclasse viola, che salterà una fetta importante di campionato.

Sabato mattina il francese è stato operato in Germania alla caviglia infortunata nello scontro con Tachsidis e la procedura chirurgica eseguita dal Professor Gabel è perfettamente riuscita. La riabilitazione avverrà a Firenze, dove verrà seguito passo passo dallo staff viola: l'obiettivo è rientrare in campo per il 15 marzo, giorno di Lazio-Fiorentina.

SPORTAL.IT | 15-12-2019 10:06