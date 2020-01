Ricardo Rodriguez al Fenerbahce: manca solo la firma

Ricardo Rodriguez è a un passo da dire addio al Milan. Non però per andare al PSV Eindhoven, come sembrava fino a qualche ora fa, bensì al Fenerbahce.

L'accordo tra le parti è stato trovato dopo due giorni di trattative e già entro venerdì il laterale svizzero è atteso alle firme sul suo nuovo contratto a Istanbul. Il suo trasferimento avrà luogo sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 6 milioni.

Alla base della scelta del giocatore, che ha espressamente preferito la Turchia all'Olanda, anche il parere della famiglia.

SPORTAL.IT | 16-01-2020 20:44