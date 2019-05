Riccardo Cervi è sulla piazza. “Il mio contratto scade a giugno, vedremo cosa succederà” osserva, parlando con la ‘Gazzetta di Reggio”.

“Fuori dal campo non c’erano particolari problemi, ma in campo non c’era feeling, non c’era voglia di lottare per un obiettivo comune. Non siamo mai stati un vero gruppo” aggiunge il centro ex Scandone, facendo un bilancio della negativa stagione della Grissin Bon, invischiata a lungo nella lotta per non retrocedere.

SPORTAL.IT | 16-05-2019 11:02