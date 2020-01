Riccardo Cervi: "Facile scegliere Trieste"

All’Allianz Dome presentato il terzo rinforzo di mercato dell’Allianz Pallacanestro Trieste: dopo Deron Washington e Ricky Hickman, la formazione biancorossa potrà contare anche su Riccardo Cervi, pivot di 215 centimetri classe 1991 proveniente dalla OpenJobMetis Varese.

"Sono contentissimo, sinceramente – ha osservato l'ultimo arrivato in casa dei giuliani – Vedo la possibilità per me di dimostrare quanto valgo dopo l’esperienza di Varese. Tutti mi hanno parlato bene di questa piazza e scegliere Trieste è stato facile: anche io come la società, ci ho messo poco a decidere. Ci sono tutti i presupposti per fare bene sul campo, compresa la grande spinta che ci viene dal voler conquistare quanto prima la salvezza e occupare il posto che ci meritiamo in classifica. Voglio essere da subito una sicurezza in più per miei compagni in area. I nuovi acquisti dimostrano che la squadra è sì un cantiere aperto, ma che può portare con il lavoro ad una solida costruzione".

SPORTAL.IT | 15-01-2020 13:37