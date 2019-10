Riccardo Cervi trova posto a Varese

A confermarlo, a ‘Sportando’, è stato il suo agente Riccardo Sbezzi, precisando di aver chiesto sia a Varese che a Brescia ospitalità per il giocatore, e che lo stesso ex Reggio Emilia ha optato per la squadra di Caja poiché gli impegni di coppa della Germani non gli avrebbero di potere svolgere un lavoro continuativo per farsi trovare pronto a valutare eventuali offerte.

"Il ragazzo ha solo bisogno di svolgere una preparazione fisica adeguata – ha raccontato -. Non si tratta di attività di recupero, ma solo di condizionamento fisico, come succede a tutti gli atleti all’inizio della preparazione".

SPORTAL.IT | 24-10-2019 13:24