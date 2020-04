Riccardo Cucchi saluta commosso Franco Lauro

"Un amico. Non ci credi quando squilla il telefono e ti dicono che un infarto se l'è portato via. Così. Oggi. Un abbraccio alla famiglia di Franco Lauro. So quanto amavi questo lavoro". E’ il ricordo di Riccardo Cucchi.

Il giornalista della Rai, morto martedì vittima di un malore, avrebbe compiuto 59 anni a ottobre. Il suo nome è legato anche, ma non soltanto, alla pallacanestro. Nel 1995 ha commentato la storica impresa della Nazionale femminile di pallacanestro guidata da Riccardo Sales medaglia d'argento agli Europei di Brno, nella Repubblica Ceca.

SPORTAL.IT | 14-04-2020 19:20