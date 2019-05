Riccardo Moraschini prende tempo sul futuro. "Ho un contratto annuale con Brindisi e mi trovo bene. In estate vedremo, ora è presto" osserva, parlando con 'L'Adige'.

"Ho scelto Brindisi perché sapevo di poter avere minuti importanti in campo pur partendo dalla panchina. Poi sono stato bravo io ad approfittare delle situazioni che si sono create" aggiunge l'ex Virtus Bologna e Aquila Trento, che è in lizza per il titolo di miglior italiano di LBA.

SPORTAL.IT | 09-05-2019 15:40