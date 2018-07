Riccardo Saponara, futuro in bilico

Le strade di Riccardo Saponara e della Fiorentina non si sono ancora separate: il club viola resta sempre in attesa di una proposta concreta da valutare insieme al centrocampista offensivo.

La possibilità di vederlo all'Udinese è legata a due dettagli, non di poco conto, peraltro: che si sblocchi la trattativa intavolata per portare De Paul in Toscana e che l'ex Empoli accetti il Friuli come destinazione.

27 anni a dicembre, Saponara è alla Fiorentina dalla scorsa estate.

SPORTAL.IT | 17-07-2018 13:05