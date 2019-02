Ricci: "No alla Spal, voglio la A con il Benevento"

Federico Ricci dopo la vittoria del Benevento sul Cittadella ha commentato così la sua prestazione: "Un calciatore vuole sempre giocare. Non è facile stare fermo, ma nonostante tutto mi sono allenato per farmi trovare al massimo della condizione. Siamo una squadra ricca di calciatori importanti quindi non è bello pretendere una maglia da titolare. Potevo trovare il gol, ma non fa niente: l’importante è aver portato a casa i tre punti".

"Sto bene a Benevento – continua Ricci -. A gennaio è arrivata un’offerta dalla Spal, ma non è andata avanti. Non volevo cambiare, sono convinto di poter dare il mio contributo in maglia giallorossa. Sta a noi raggiungere Brescia e Palermo, guardiamo la prossima partita con la massima umiltà".

SPORTAL.IT | 17-02-2019 10:05