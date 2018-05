Ricciardo Principe di Monaco, piazza d'onore per Vettel

Daniel Ricciardo conquista per la prima volta nella sua carriera il Gran Premio di Monaco. A Montecarlo il pilota della Red Bull, partito dalla pole position, nonostante un problema alla power unit riesce a tenersi alle spalle i rivali Sebastian Vettel (Ferrari) e Lewis Hamilton (Mercedes). In classifica generale il ferrarista recupera tre punti al pilota inglese, che ora è primo con 14 lunghezze di vantaggio sul tedesco. Quarto posto per Raikkonen, poi Bottas.

Al via Vettel scatta bene ma non riesce a soffiare il primo posto a Ricciardo. Hamilton è terzo, poi Raikkonen, Bottas e Ocon. Il campione del mondo perde velocità dopo i primi giri e rientra ai box subito alla dodicesima tornata, perdendo ulteriore terreno rispetto ai primi due.

Dopo il primo giro di pit stop, Ricciardo resta al comando seguito da Vettel, a un paio di secondi, e da Hamilton più distante mentre Raikkonen e Bottas, rispettivamente quarto e quinto, si marcano a vista.

Al 28esimo giro primi problemi alla power unit della Red Bull di Ricciardo, che perde potenza permettendo sia a Vettel sia a Hamilton di riavvicinarsi: l'australiano mantiene il sangue freddo e il suo primo posto, non solo grazie al tortuoso tracciato monegasco ma anche per le difficoltà in zona gomme del ferrarista e del britannico della Mercedes. Negli ultimi giri si stacca Hamilton ed è una gara di nervi tra Ricciardo e Vettel per la prima posizione.

Colpo di scena al 73esimo giro: Leclerc si scontra con Hartley e i detriti in pista innescano il regime di Virtual Safety Car, che vieta i sorpassi e di fatto chiude il Gran Premio, penalizzando definitivamente Sebastian Vettel e permettendo al tenace Ricciardo di allungare e chiudere tranquillamente la corsa.

Ordine di arrivo, primi dieci

Ricciardo

Vettel

Hamilton

Raikkonen

Bottas

Ocon

Gasly

Hulkenberg

Verstappen

Sainz

SPORTAL.IT | 27-05-2018 17:05