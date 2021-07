Ricciardo: "Sainz mi ha spinto al limite"

Daniel Ricciardo è tornato sul suo Gran Premio di Gran Bretagna, chiuso al quinto posto: “Avevamo un buon assetto, ero in fiducia in qualifica e mi trovavo bene con la macchina. Ha contato sicuramente la minore importanza della frenata su questo circuito, è un aspetto che forse mi ha avvantaggiato. Infatti per la prima volta ho avuto tanta fiducia per spingere e mi è sembrato tutto così naturale”, le parole riportate da Formulapassion.

Il duello con Sainz: “Credo che avere Carlos Sainz alle mie spalle mi abbia costretto all’over-drive in alcune curve. Mi ha messo pressione, ma mi ha anche permesso di capire meglio dove sia il limite di questa macchina“.

OMNISPORT | 23-07-2021 14:37