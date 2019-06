Richard Carapaz si sente tranquillo

La prima vittoria di un ecuadoregno nella storia del Giro d’Italia è a un passo.

Richard Carapaz ha infatti rafforzato il primo posto nella classifica generale dell’edizione numero 102. Al termine del tappone con arrivo sul Monte Avena, Carapaz vanta 1’54” su Vincenzo Nibali e 3’16” su Primoz Roglic, sceso al quarto posto dopo aver perso un minuto e superato da Mikel Landa, compagno di squadra dello stesso Carapaz.

Alla vigilia della cronometro di Verona lo scalatore della Movistar non sembra scaramantico: "Abbiamo provato a vincere la tappa con Landa ed io ho lavorato per tenere la Maglia Rosa. Ho provato ad aiutare Landa nel finale, ma serviva anche a me guadagnare terreno su Roglic. Per ottenere tutto ci è mancato pochissimo. Per ottenere tutto ci è mancato pochissimo. Siamo comunque contenti di come è andata oggi. Credo che 1'54" su Nibali sia sufficiente, anche se tutto può accadere in una crono finale".



SPORTAL.IT | 01-06-2019 19:26