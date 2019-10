Riecco Bargiggia: Napoletani, sarete uomini per farlo?

Dopo alcune settimane di silenzio, Paolo Bargiggia torna a parlare del Napoli. Anzi, a twittare. Il giornalista, già protagonista in passato di una serie di clamorosi screzi a mezzo social con il club partenopeo e con numerosi tifosi azzurri, ha condiviso un articolo della Gazzetta dello Sport e ne ha approfittato per ribadire un concetto.

L’articolo – L’articolo della Rosea pubblicato da Bargiggia si intitola: “De Laurentiis pizzica Ancelotti: troppi problemi nel suo Napoli“, a firma di Mimmo Malfitano. Occhiello: “Il grande freddo”. Rapporti in crisi, insomma, tra il presidente e l’allenatore del Ciuccio. Soprattutto dopo lo scialbo pareggio di Genk in Champions League. Nessuna frizione seria – si legge nell’articolo – ma neppure “piena sintonia” tra i due.

Il post – Per Bargiggia è manna dal cielo. In passato, senza mezzi termini, il giornalista aveva bollato Ancelotti come “bollito” e il Napoli una soluzione di ripiego per concludere la carriera e piazzare il figlio Davide, suo secondo in panchina in azzurro. “Lo dico e lo scrivo da mesi: che De Laurentiis non fosse troppo contento di Ancelotti l’ avevo dichiarato la scorsa settimana in radio. Qualcuno adesso, a partire dal Napoli, chiederà scusa per gli attacchi che ho ricevuto? Sarete uomini?”.

Il secondo post – Non è finita, perché dopo alcuni minuti Bargiggia riposta il commento di un follower – “Ancelotti è bollito da 3 anni…l’hanno esonerato sia dal Madrid che dal Bayern..la prossima tappa sará la Cina o qualche nazionale di secondo piano per prendere gli ultimi soldi…non ci voleva tanto per capirlo…” – per aggiungerci altre considerazioni al vetriolo: “Lo dici a me che lo scrivo dalla scorsa stagione con i tifosi del Napoli su twitter che vomitano l’impossibile?“.

La domanda – Anche in questo caso i commenti dei sostenitori azzurri non sono propriamente teneri col giornalista. Scuse? Macchè. Anzi Corrado chiede: “Giusto scusarsi se si sbaglia ma per caso ADL ti ha confessato che non è contento di Ancelotti? Forse hai l’esclusiva? Oppure ci sono le cimici nell’ufficio? Non so come fai a sostenere questo se ADL non lo ha mai detto? Puoi spiegare meglio come fai a sapere certe cose? Grazie”, con pronta replica auto-incensante di Bargiggia: “I bravi giornalisti sanno le cose prima degli altri… Quelli bravi però!”.

Le reazioni – I tifosi delle altre squadre solidarizzano col cronista. “Non contarci Paolo”, scrive la juventina Francesca a proposito della richiesta di scuse. E Ivan: “Non credo lo faranno”. John invece dubita: “Con tutto il rispetto per la GdS, ma sulle vicende in casa Napoli non ne prendono una… A quest’ora seguendo le loro notizie Ancelotti non sarebbe mai venuto a Napoli, Koulibaly già era stato venduto, così come Insigne e Allan, e tante altre… ADL poi li ha sempre screditati”. E Stefano incalza: “Perché ti metti sulla difensiva?”.

SPORTEVAI | 15-10-2019 13:22