Riecco Insigne: il Napoli si rialza, Samp ko in due minuti

Riscatto immediato del Napoli, che dopo l'uscita dalla Coppa Italia rialza subito la testa superando per 3-0 la Sampdoria al San Paolo nell'anticipo delle 18 della 22esima giornata di serie A. Gli azzurri si impongono grazie all'uno-due lampo firmato Milik-Insigne e al rigore di Verdi e fermano a 11 la striscia di partite consecutive con gol di Quagliarella. In classifica i partenopei blindano il secondo posto a 51 punti, doriani sesti a 33.

Primo tempo giocato a ritmi frenetici, diverse occasioni in avvio per il Napoli con Callejon, Zielinski e Insigne. I padroni di casa piazzano un break micidiale a metà tempo: al 25' Milik di prima su cross basso di Callejon porta in vantaggio la squadra di Ancelotti, che 60 secondi dopo raddoppia immediatamente grazie a Insigne con un destro in diagonale dopo una serie di rimpalli favorevoli. Il talento di Frattamaggiore torna al gol dopo 10 giornate e abbraccia calorosamente Ancelotti nell'esultanza. Il doppio svantaggio risveglia la Samp, Quagliarella però è poco preciso nelle conclusioni. Al 40' annullato un gol a Milik per fuorigioco.

Partita piacevole anche nella ripresa, i blucerchiati cercano la rete della speranza e ci vanno vicino in due occasioni con Saponara e soprattutto Bereszynski al 72' (esterno di pochissimo a lato). Nel finale sempre padroni di casa in controllo e vicini al tris con Koulibaly e Milik, bravo Audero a respingere. Al 90' arriva il 3-0, lo segna Verdi su rigore assegnato per un fallo di mano di Andersen individuato dal Var.

