Riecco Walter Zenga: tutto fatto con un club italiano

Walter Zenga torna in panchina. L'ex portiere dell'Inter, della Sampdoria e della Nazionale italiana, ultima esperienza a Crotone nella scorsa stagione, allenerà per la prima volta nella sua carriera in serie B. Il Venezia lo ha infatti scelto come nuovo tecnico dopo la svolta decisa dal patron Joe Tacopina, che ha provveduto a sollevare dall'incarico Stefano Vecchi.

Battuta la concorrenza degli altri candidati Oddo, Iachini, Baroni e Calori: l'ufficialità è attesa in giornata, Zenga nella serata di giovedì aveva praticamente dato l'annuncio con una story su Instagram, poi cancellata. La squadra lagunare è penultima in classifica con 4 punti raccolti nelle prime 7 giornate di campionato. Per Zenga si era parlato anche di un possibile ritorno al Crotone, che ha invece preferito concedere ancora una chance a Giovanni Stroppa.

Per l'"Uomo Ragno" è la diciottesima squadra allenata nella sua singolare carriera, dopo New England Revolutions, Brera, National Bucarest, Steaua Bucarest, Stella Rossa, Gaziantepspor, Al-Ain, Dinamo Bucarest, Catania, Palermo, Al Nassr, Al Nasr, Al Jazira, Sampdoria, Al Shaab, Wolverhampton e Crotone. Nel suo palmarés da allenatore figurano un campionato rumeno nel 2005, un campionato serbomontenegrino nel 2006, e la coppa di Serbia e Montenegro nello stesso anno.

In Laguna, Zenga si porterà Benny Carbone come vice, nelle prossime ore ci sarà la firma e l'annuncio ufficiale. Alle 15 il primo allenamento. Cinquantotto le presenze in Nazionale del portiere milanese.

"Nelle mie nove stagioni italiane non sono mai stato così deluso da una squadra come lo sono di questo Venezia – le parole di Tacopina di una settimana fa -. Oggi non abbiamo mostrato quel coraggio necessario per vincere e quel coraggio che chiediamo per vincere per il Venezia. A questo punto mi viene qualche dubbio sul carattere del gruppo. E' scioccante che dopo le ultime settimane in cui abbiamo subito gol all’ultimo non siamo stati in grado di rispondere con la rabbia e la furia contro una neopromossa che non aveva ancora ottenuto una vittoria".

SPORTAL.IT | 12-10-2018 10:10