Rientro amaro per l'Argentina ma con migliaia di tifosi, manca Messi

La "Seleccion" sconfitta dalla Spagna accolta a Buenos Aires

Buenos Aires, 21 lug. (askanews) – Rientro a casa amaro per l’Argentina anche se migliaia di tifosi hanno comunque accolto con gioia la “Seleccion”, finalista del Mondiale sconfitta dalla Spagna. L’aereo che trasportava la squadra è atterrato intorno alle 18:20 locali (21:30) all’aeroporto di Ezeiza, a 32 km da Buenos Aires. I giocatori sono scesi su un tappeto rosso al suono di una fanfara ma ne mancavano alcuni, tra cui il capitano Lionel Messi. Poi la Federazione ha comunicato che “alcuni giocatori della squadra partiranno direttamente dagli Stati Uniti verso diverse destinazioni, per rientrare nei loro club o iniziare il loro periodo di riposo”. La squadra e lo staff sono saliti su due autobus scoperti al calar della notte, diretti verso la vicina area della Federazione argentina (AFA), a 4 km. Durante il percorso gruppi di tifosi li hanno salutati agitando bandiere, tra canti, slogan e suono delle vuvuzelas. Perché “noi argentini festeggiamo comunque”, hanno spiegato in tanti.