Rientro in Serbia per Zeljko Obradovic

Zeljko Obradovic ha fatto ritorno in Serbia. L’aereo su cui viaggiava il coach del Fenerbahce è atterrato a Belgrado poco dopo le 13 di mercoledì.

Presumibilmente non per caso il navigato tecnico slavo non ha voluto rilasciare dichiarazioni ai giornalisti locali che erano ad attenderlo: secondo la stampa greca il suo rapporto con la società di Istanbul sta per arrivare ai titoli di coda e nella prossima stagione potrebbe tornare al Panathinaikos, squadra con cui ha vinto in quantità industriale.

SPORTAL.IT | 25-03-2020 19:12