Rientro Ribery, parla Iachini

Franck Ribery è tornato in gruppo dopo l'infortunio subito a dicembre, e il tecnico Beppe Iachini ha parlato, alla vigilia della sfida tra la Fiorentina e l'Udinese, della reazione dei suoi: "Ci fa piacere sotto l'aspetto umano oltre che tecnico, dopo quello che ha passato. C'è grande contentezza nel poterlo avere con noi anche solo per qualche minuto, visto che comunque deve avere il suo personale percorso di reinserimento".

Non è ancora possibile, in ogni caso, stimare una data ufficiale del rientro in campo del campione francese: "Seguiremo le indicazioni dello staff medico – ha detto Iachini – per capire quando il ragazzo potrà riaggregarsi al 100% con la squadra".

SPORTAL.IT | 07-03-2020 17:07