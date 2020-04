Rientro stranieri: la posizione del Parma

Il Parma non si è ancora mosso per richiamare i propri giocatori all’estero. Il club crociato dopo lo stop della A aveva liberato tutti i calciatori stranieri, ad eccezione di Bruno Alves e Karamoh, rimasti in Emilia, e ora sta aspettando un decreto governativo per stilare il programma per la possibile ripresa degli allenamenti e quindi convocare tutti i giocatori.

Una posizione diversa da quella dell'Inter, che nonostante la situazione fluida ha deciso di richiamare tutti gli stranieri, che dovranno essere a Milano entro Pasqua. Il Parma fa parte di un gruppo nutrito di diverse società di A che ancora temporeggiano. Lo riporta il Corriere dello Sport.

SPORTAL.IT | 09-04-2020 11:04