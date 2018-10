Riforma Ancelotti: Si stravince anche senza titolarissimi

Sdoganata da tempo la parola turnover, il Napoli di Ancelotti va alla ricerca di nuovi aggettivi oltre che di una classifica sempre più importante. Nessuno si sorprende più delle rivoluzioni in formazione, dei cambi di ruolo, degli innesti poco abituali: con don Carlo gli azzurri hanno davvero “mille identità” ma la nota lieta è che non ne risente il risultato. Non esiste un Napoli-1 e un Napoli-2, a parole lo si era già detto ma quando giochi una partita delicata in trasferta senza il tuo uomo migliore, ovvero Insigne, e dopo pochi minuti devi rinunciare alla carta che t’eri giocato per sparigliare la difesa udinese, ovvero Verdi, sarebbe legittimo avere qualche preoccupazione. Non per Ancelotti. I titolarissimi non esistono più, si può e si deve vincere anche senza di loro. La prova del nove era proprio l’assenza di Lorenzinho, che finora c’era stato sempre e che al massimo era entrato nella ripresa mentre Milik e Mertens insieme non giocavano da oltre due anni. Ebbene il Napoli ha vinto lo stesso. Diversamente, ma ha vinto.

PANCHINA PESANTE – E Mertens è tornato anche a segnare, sia pur su rigore. Ma l’aspetto più significativo è che i gol pesanti sono arrivati dalla panchina e in tempi super. Uscito Verdi è entrato Fabian Ruiz e lo spagnolo che ti fa? Al primo tiro in porta la piazza all’incrocio con un destro a giro. Il gol che ha spianato la strada in avvio per il successo. Quello che ha messo la pietra tombale sulla gara invece l’ha segnato Rog, pure lui appena entrato da qualche minuto. Uno dei “dimenticati” da Sarri, uno di quelli che una volta apparteneva alle “riservissime”. Detto che Malcuit, teoricamente una delle seconde linee, è stato tra i migliori ecco che si vede applicato davvero in campo uno slogan caro alla politica: “uno vale uno”.

UNO VALE UNO – E Ancelotti li utilizza tutti (compreso Karnezis che sempre in linea di principio doveva essere il terzo portiere e che in quella Udine che fu sua ha tenuto ancora una volta la porta inviolata con interventi decisivi) senza gerarchie. In panchina può andarci tranquillamente, come ci è andato, capitan Hamsik, salvo poi gettarlo nella mischia per dare ordine e qualità (con successo). Uno vale uno, undici in campo e tre che entrano sempre ma si cambia di gara in gara. Non era però scontato che cambiando l’ordine degli addendi (ovvero dei protagonisti) il risultato non mutasse, eppure è così. Si vince – e si stravince, come successo ieri ma anche contro Parma e Sassuolo quando pure ci fu un turnover estremo – anche senza titolarissimi. La riforma varata da Ancelotti è passata al vaglio di tutte le camere. Ora è legge.

