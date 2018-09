Rigoni, clamoroso retroscena di mercato

In un'intervista rilasciata a 'La Gazzetta dello Sport', Emiliano Rigoni ha voluto ringraziare la società che l'ha prelevato in prestito dallo Zenit: "Ringrazio l'Atalanta, è la società che mi ha voluto pi di tutte e la Serie A è davvero il massimo. Non avrei potuto scegliere diversamente dopo l'esperienza in Russia".

"Si, mi hanno fatto altre offerte – rivela Rigoni -, penso soprttutto a quella della Juventus, che mi voleva, ma con la Dea parlavo già da un anno. Per me la determinazione con cui il club ti cerca, è fondamentale".

In chiusura, una parentesi sul futuro: "Valuteremo cosa fare a fine stagione, ora non ci penso, posso solo dire che non correi tornare in Russia. Dopo la Serie A c'è la Premier League come miglior torneo, vorrei essere acquistato dall'Atalanta o da un'altra europea".

SPORTAL.IT | 07-09-2018 10:20