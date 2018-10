Rigore e prodezza, Ronaldo trascina la Juventus

Sarà stato anche preso per aiutare a vincere il tabù della Champions League, ma la sensazione è che Cristiano Ronaldo servirà tanto alla Juventus anche per conquistare l’ottavo scudetto consecutivo, che magari non sarà l’obiettivo primario della stagione, ma che resta imprescindibile se il progetto è di far passare l’annata alla storia attraverso la conquista del Triplete. È questa la morale che si può ricavare dalla soffertissima vittoria che i bianconeri hanno conquistato ad Empoli, la nona su dieci partite di campionato e la settima su sette trasferte giocate tra Serie A e Champions League. Se infatti l’inserimento di Ronaldo nella realtà italiana era stato, se non lento, quanto meno non immediato (prime tre partite a secco), quella del “Castellani” è stata la prima, vera partita che CR7 ha vinto quasi da solo.

Per la doppietta, primo gol su rigore, che ha permesso alla squadra di Allegri di ribaltare lo svantaggio firmato Caputo, ma in generale la prestazione, da “juventino vero”, nell’accezione “fino alla fine”, dal momento che il portoghese è stato l’unico a mantenere la lucidità anche nei non pochi momenti difficili vissuti in terra toscana da una squadra che come contro il Genoa dà l’impressione di non riuscire a tenere la concentrazione sempre al massimo nelle partite di campionato, contro avversarie medio-piccole, ma non solo (si pensi all’approccio contro il Napoli prima della rimonta), a differenza di quanto sta avvenendo nelle notti di Champions. La sensazione è che la Juventus rischi di dover convivere con questi cali di tensione, problema che si aggiunge a quello dell’assenza di un centravanti di ruolo, che emerge in serate del genere.

Salgono a sette i gol in bianconero di Ronaldo, che da Empoli, stadio peraltro storico per i fuoriclasse del calcio italiano (qui Marco Van Basten segnò il primo gol su azione in Serie A), manda la spettacolare cartolina del destro esplosivo sotto l’incrocio che risolve la partita a venti dalla fine, ponendo fine alle sofferenze di una Juve che, dopo aver regalato il primo tempo, giocato sottoritmo e in maniera superficiale e chiuso in svantaggio per il gol al 30', ugualmente bello, di Caputo (sinistro a giro dal limite dopo un rimpallo, quasi dalla stessa mattonella sfruttata un’ora dopo da Cristiano…), aveva accelerato in avvio di ripresa.

Un miracolo di Provedel e una traversa di Pjanic avevano fatto da prologo al rigore trasformato da Ronaldo, al primo gol dal dischetto in Serie A, e concesso per un’ingenua spinta di Bennacer su Dybala, questa sera in versione capitano, ma piuttosto spento. Neppure dopo il pareggio, però, la Juventus aveva cambiato passo, quasi aspettando che la soluzione venisse dalle individualità. Anzi, dall’Individualità per eccellenza, capace di mettere d’accordo tutti. Compresi i tifosi toscani, che a fine partita applaudono come dopo una vittoria.

SPORTAL.IT | 27-10-2018 20:00