Rigore Juve, Calabria alimenta le polemiche

Attraverso il suo profilo Instagram, Davide Calabria ha commentato il rigore concesso alla Juventus in Coppa Italia per un suo fallo di mano.

“Orgoglioso del mio Milan. Orgoglioso della mia centesima in rossonero. Triste per un episodio che ancora, dopo tante ore, lascia infiniti dubbi. Lotteremo fino all’ultimo per conquistare questa finale”.

Calabria non è l’unico giocatore rossonero ad aver espresso la sua delusione per l’episodio: Calhanoglu ha postato l’immagine del fallo di mano di Alex Sandro proprio contro i rossoneri durante la gara dello scorso anno.

SPORTAL.IT | 14-02-2020 20:00