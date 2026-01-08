Juventus, il rigore di David fa ancora discutere. Sabatini e Ordine contro Spalletti: “Allusioni fuori dalla realtà”

Non si placa la polemica dopo le parole di Spalletti dopo il rigore sbagliato da David contro il Lecce: chiamato in causa, Sabatini ha risposto al tecnico, spalleggiato da Ordine

La Juventus ha dimenticato la frenata col Lecce grazie al 3-0 al Sassuolo, David si è riabilitato agli occhi dei tifosi bianconeri, ma l’immagine del rigore sbagliato due partite fa e l’eco delle dichiarazioni di Luciano Spalletti nel pre-Sassuolo fanno ancora discutere. Sabatini e Ordine rispondono per le rime all’allenatore.

Spalletti, le critiche ricevute e i “videini” incriminati

Non è bastato il netto 3-0 rifilato al Sassuolo per placare gli animi dopo l’1-1 interno contro il Lecce. Non è bastato neppure il gol di David per ristabilire la calma dopo l’erroraccio dal dischetto di due partite fa. Perché le parole al vetriolo di Luciano Spalletti pronunciate prima della sfida al Mapei Stadium rimbombano ancora nella testa dei presunti destinatari.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’allenatore bianconero era stato criticato per le sue presunte mancate indicazioni su chi dovesse battere il rigore contro il Lecce. Alla fine Locatelli e Yildiz hanno lasciato tirare David, per consentirgli di sbloccarsi, che con un innocuo ‘scavetto’ s’è visto respingere la fiacca conclusione da Falcone, togliendo alla Juventus la possibilità – probabile – di vincere la partita.

“Non si ricevono frasi sul piano sportivo, ma vere e proprie offese da chi ha a cuore amici che stanno da un’altra parte e tentano di mettere confusione con questi video fatti con il cellulare in mano… Hanno un amico che allena da un’altra parte e fanno i fenomeni”, ha tuonato Spalletti, riferendosi con molta probabilità a Sandro Sabatini, giornalista Mediaset, ospite di punta a Pressing.

La replica di Sabatini a Spalletti

Un destinatario certo, dal momento che Sabatini si è sentito chiamare in causa, rispondendo in video alle presunte accuse di fede calcistiche contrarie alla Juventus: “Se Spalletti alludeva a me, rispondo”, ha esordito il giornalista ieri sera a Pressing. “Le allusioni non mi piacciono, se l’è presa col mio video e non con quelli in cui si diceva che David era stato indegno. I videini sugli allenatori li ho fatti anche per Gasperini con Lookman, con Fonseca al Milan a Firenze, con la Fiorentina con Kean e Mandragora”, ha proseguito Sabatini.

Il giornalista è caustico: “Chi batte il rigore lo decide l’allenatore. È una mia opinione. Tra l’altro dopo la partita aveva dichiarato che il prossimo battitore lo avrebbe deciso lui. Se il designato non se la sente, ci deve essere un gesto d’intesa con l’allenatore. Ho stima di Spalletti allenatore, ma le allusioni sono fuori dalla realtà e dall’eleganza. Io non faccio il tifo per nessuna squadra e per nessun allenatore. Solo per la Nazionale, alla quale suggerisco Allegri allenatore”, ha concluso Sabatini.

Ordine affianca Sabatini e punge Spalletti

Nel corso dell’appuntamento di ieri sera con Pressing, si è dibattuto a lungo sulla querelle rigore e sulle dichiarazioni di Spalletti. Dopo la risposta di Sabatini, anche l’ex pugile Clemente Russo e l’ex centrocampista della Juventus, Alessio Tacchinardi hanno preso parola provando a smorzare i toni della polemica.

Tra i più concitati sicuramente l’esperto giornalista Franco Ordine, che ha difeso il collega e riservato una stoccata a Spalletti: “Ho l’impressione che la critica in quella circostanza ci sta tutta. Spalletti è sicuramente uno dei migliori allenatori, ma diventa un po’ pericoloso quando inizia a vedere fantasmi. Doveva prendersela con Locatelli e non con chi fa critica”.