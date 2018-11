Rigore su Callejon, l’Italia si divide

Siamo alle solite: come i più famosi effetti ottici, il fallo di Obi su Callejon scatena la fantasia degli appassionati di calcio come un quadro di Escher. Per alcuni è ovviamente rigore per il Napoli, per altri assolutamente no. Solo che a differenza degli effetti ottici, in questo caso è semplice stabilire chi vede cosa: i tifosi della Juventus sostengono che il fallo non si vede, gli anti-juventini l’esatto contrario. E dato che la storia del calcio è pregna di casi del genere, due anni or sono fu istituito il cosiddetto Var, che però in alcuni casi, chissà per quale motivo, non viene interpellato.

I pareri di Pistocchi e Mughini

L’ex arbitro Marelli dà una lettura abbastanza oggettiva sull’accaduto: Callejon è in area, Obi è in ritardo e lo spinge con il braccio destro. Rigore o meno? Ci sono almeno tutti gli estremi per utilizzare il Var. Se non viene rivisto l’episodio, soprattutto in un clima così acceso, dal momento che dopo poche giornate sono già cominciati i primi dubbi sulla regolarità del campionato, c’è qualcosa che non quadra. Lo sostiene Pistocchi che sul web commenta ironicamente: Tutto regolare? Direi di no. Non lo sostiene Mughini che allo stesso quesito fa spallucce e parla di quanto il relativismo domini il mondo.

Il calcio perde credibilità

E basta fare un giro per il web per rendersi conto che l’argomento sta assumendo minuto dopo minuto contorni sempre più grandi: e la divisione ormai è cieca, una parte della stampa è saldamente pro Juventus, e ridicolizza chi vede del complottismo nel calcio, come se lo scandalo Calciopoli non fosse mai esistito; e l’altra allarga le braccia e continua a cibarsi di calcio, ma guardandolo con un sopracciglio alzato, come se fosse un incontro di wrestling. Indipendentemente da quale sia la verità, guardando la questione dall’alto, onde evitare che questo sport perda credibilità, occorre seriamente fugare ogni dubbio sulla regolarità del campionato. C’è il Var e va usato, sempre.

SPORTEVAI | 26-11-2018 11:05