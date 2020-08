Rigori fatali al Liverpool: Community Shield all'Arsenal

L’Arsenal si aggiudica il 16° Community Shield della sua storia sconfiggendo 6-5 ai rigori il Liverpool di Jurgen Klopp, dopo che i tempi regolamentari erano terminati sul punteggio di 1-1. Arteta sorprende adottando un 3-4-3 di base che diventa 5-3-2 in fase di non possesso, e schiera Saka alto a destra accanto a Nketah e Aubameyang. Tutto come previsto invece per Klopp, che dà fiducia a Milner a centrocampo come perno centrale fra Fabinho e Wijnaldum.

Dopo una prima fase di gara molto tattica, con il Liverpool che si fa preferire, al primo vero affondo l’Arsenal passa a condurre al 12′: su un’apertura dalla destra di Saka, Aubameyang controlla, punta Williams e con un gran tiro a giro di collo destro fulmina il portiere del Liverpool Alisson, portando in vantaggio i suoi. L’attaccante togolese festeggia mimando il personaggio di Black Panther, interpretato dall’attore Chadwick Boseman , con il grado di “Wakanda Forever”.

La reazione dei Reds è piuttosto caotica e poco lucida, e i Gunners chiudono la prima frazione con un vantaggio di misura. Nella ripresa il Liverpool si spinge in attacco ma appare poco lucido, e l’Arsenal si difende con ordine fino al 73′: dopo una serie di rimpalli nel cuore dell’area londinese, il giapponese Minamino, subentrato a Williams, si ritrova a tu per tu con Emiliano Martínez e lo trafigge con una conclusione precisa.

I Gunners sembrano sul punto di crollare, ma i cambi operati da Arteta, che manda in campo Willock e Nelson in attacco, e Kolasinac in difesa, ridanno vigore ai Gunners, che resistono e portano la partita ai calci di rigore. Dal dischetto è fatale ai Reds l’errore del giovane Brewster, mandato in campo nel recupero da Klopp proprio per trasformare il suo rigore. Segnano tutti invece i rigoristi dell’Arsenal, con rete decisiva di Aubameyang.

IL TABELLINO

ARSENAL-LIVERPOOL 1-1, 6-5 d.c.r.

SEQUENZA RIGORI: Salah (L) goal, Nelson (A) goal, Fabinho (L) goal, Maitland-Niles (A) goal, Brewster (L) traversa, Cedric Soares (A) goal, Minamino (L) goal, David Luiz (A) goal, C. Jones (L) goal, Aubameyang (A) goal

MARCATORI: 12′ Aubameyang (A), 73′ Minamino (L)

ARSENAL (3-4-3): E. Martínez; Holding, David Luiz, Tierney (82′ Kolasinac); Bellerin (59′ Cedric Soares), Elneny, Xhaka, Maitland-Niles; Saka (82′ Willock), Nketiah (82′ Nelson), Aubameyang. All. Arteta

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Williams (59′ Minamino) Gomez, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Milner (59′ N. Keita), Wijnaldum (90′ + 2 Brewster); Salah, Roberto Firmino (82′ C.Jones), Mané. All. Klopp

Arbitro: Marriner

Ammoniti: Milner (L)

OMNISPORT | 29-08-2020 20:06