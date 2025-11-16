Rimini-Ascoli sospesa per cori razzisti, dirigente Picerno tuona: siete senza spina dorsale

La 14ª giornata di Serie C regala tensioni, rimonte e colpi di scena nei tre gironi. Tra episodi controversi, crisi inattese e sprint verso l’alto

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

La 14ª giornata di Serie C è stata segnata da gravi tensioni: la gara Rimini-Ascoli è stata sospesa per cori razzisti rivolti a due giocatori bianconeri. Un gesto che ha oscurato il campo, ricordando quanto il tema della discriminazione resti purtroppo attuale nel calcio. In coda al Girone C, invece, il duro sfogo del dirigente del Picerno ha scosso l’ambiente dopo la sconfitta interna col Siracusa. Tra episodi pesanti e risultati inattesi, i tre gironi hanno ridisegnato equilibri e ambizioni per vertice e salvezza.

Girone A: il Cittadella non si ferma più

Nel Girone A il Cittadella continua la sua corsa con la sesta vittoria consecutiva, firmata dal primo gol tra i pro del giovane Cecchetto. Stavolta a farne le spese è stato l’Arzignano. Alle sue spalle riparte il Lumezzane, che supera una Pro Vercelli ancora in difficoltà lontano da casa. Prosegue invece l’amarezza della Triestina di Tesser: il Trento strappa il pari al 48’ della ripresa, prolungando il proprio momento positivo. Grande attesa anche per il derby Ospitaletto-Brescia, limitato ai soli residenti per decisione prefettizia che ha deluso entrambe le tifoserie.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

I risultati:

Cittadella-Arzignano 1-0 Cecchetto al 16’ p.t.

Cecchetto al 16’ p.t. Lumezzane-Pro Vercelli 3-1 Diodato (L) al 33’, A. Sow (P) al 44’ p.t.; Ferro (L) al 28’, Rocca (L) al 47’ s.t.

Diodato (L) al 33’, A. Sow (P) al 44’ p.t.; Ferro (L) al 28’, Rocca (L) al 47’ s.t. Triestina-Trento 1-1 Gunduz (Tri) al 12’ p.t.; Dalmonte (Tre) al 48’ s.t.

Girone B: episodio grave in Rimini-Ascoli

Nel Girone B l’episodio più grave dell’intera giornata: Rimini-Ascoli viene sospesa dopo cori razzisti verso Rizzo e Guiebre. L’Ascoli, fino a quel momento superiore, aveva messo il match in discesa con i gol di Damiani e Gori in tre minuti. Il Pineto prosegue il suo periodo d’oro battendo il Carpi e superandolo in classifica. Rimonta della Vis Pesaro sul Guidonia, mentre Torres-Perugia e Samb-Ternana si chiudono con un pari senza acuti.

I risultati:

Pineto-Carpi 1-0 Bruzzaniti al 17’ p.t.

Bruzzaniti al 17’ p.t. Rimini-Ascoli 0-2 Damiani al 36’, Gori al 39’ p.t.

Damiani al 36’, Gori al 39’ p.t. Torres-Perugia 1-1 Starita (T) al 41’ p.t., autorete di Brentan (T) al 10’ s.t.

Starita (T) al 41’ p.t., autorete di Brentan (T) al 10’ s.t. Vis Pesaro-Guidonia 2-1 Esempio (G) al 29’ p.t.; Berengo (VP) 7’, Di Paola (VP) 16’ s.t.

Esempio (G) al 29’ p.t.; Berengo (VP) 7’, Di Paola (VP) 16’ s.t. Sambenedettese-Ternana 0-0

Girone C: lo sfogo del dg del Picerno

Il Girone C viene scosso dalla caduta del Catania a Casarano, punito dal gol di Cajazzo dopo otto minuti. Il passo falso riapre il discorso vertice, con Salernitana e Benevento pronte ad approfittarne nelle gare della domenica. Il Cosenza aggancia il Benevento al terzo posto battendo il Latina grazie alla rete lampo di Mazzocchi. In coda, il Siracusa espugna Picerno e scatena la furia del dg Greco, che denuncia una squadra priva di carattere. Confermato, comunque, il tecnico Bertotto.

I risultati: