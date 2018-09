Rimonta Palermo, il Foggia resta sott'acqua

Prima vittoria in campionato per il Palermo, che passa in rimonta sul campo del Foggia e decolla in classifica, salendo a cinque punti. Cinque restano invece i punti di penalizzazione dei rossoneri, staccati in ultima posizione dopo la seconda sconfitta consecutiva.

Gara subito divertente: Falletti sfiora il vantaggio per i rosanero, poi la squadra di Grassadonia è andata in vantaggio al 37’ grazie a un missile su punizione da 30 metri di Kragl, che ha sorpreso Bizzarri non immune da colpe.

La partita però gira in avvio di secondo tempo, grazie all’uno-due del Palermo, trascinato da Trajkovski: il macedone è fortunato al 9’ sulla punizione deviata prima da Salvi e poi da Camporese, mentre al 17’ è tutto suo il destro incrociato imprendibile per Bizzarri. La reazione del Foggia è tutta in un tentativo di Deli, sventato da Brignoli.



SPORTAL.IT | 16-09-2018 23:25