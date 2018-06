Rimpallo e Diego Costa, sollievo Spagna

Diego Costa, e un fortunoso rimpallo su un difensore dell’Iran, evitano alla Spagna una clamorosa brutta figura nella seconda partita a Russia 2018. L’attaccante dell’Atletico Madrid, già autore di una doppietta contro il Portogallo, sfonda con un pizzico di fortuna il muro dell’Iran al 53’, facendo tirare a Hierro un sospiro di sollievo al termine di una partita difficile da interpretare di fronte ad un avversario prima chiuso a riccio e poi capace di alzare il baricentro fino a spaventare De Gea.

Nel primo tempo si gioca in una metà campo sola, ma il portiere iraniano non deve compiere una sola parata degna di questo nome, perché il giropalla spagnolo è troppo compassato. In avvio di ripresa Iniesta sale in cattedra e il gol arriva subito: Costa riceve, si gira, calcia, doppio rimpallo su difensore e gamba del centravanti e Beiranvand è battuto. Poco prima Karim aveva fatto gridare al gol i tifosi iraniani, poi Taremi sfiora il pareggio e al 65’ il gol annullato a Ezatolahi per un fuorigioco pescato dall’assistente dell’arbitro e confermato dal Var dopo un minuto e mezzo. L’Iran chiude in avanti, la Spagna soffre, ma resiste. Asiatici ancora in corsa per la qualificazione, ma bisognerà battere il Portogallo.



SPORTAL.IT | 20-06-2018 22:30