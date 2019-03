Rimpianto Inter in Europa League. Brozovic spara a salve

L’Inter esce dall’inferno di Francoforte con un 0-0 che ha un sapore agro-dolce.

Se è vero che i nerazzurri si giocheranno la qualificazione a San Siro e che nella ripresa hanno rischiato di capitolare in un paio di circostanze, è anche vero che Spalletti e i suoi potevano portarsi in vantaggio con il rigore di Brozovic parato da Trapp.

I nerazzurri disputano un ottimo primo tempo non concedendo nulla agli avversari, ma pesa l’errore dal dischetto di Marcelo Brozovic, che si fa parare la conclusione da Trapp, ex estremo difensore del Paris Saint-Germain.

Qualche dubbio sulla scelta dell’arbitro di punire il contatto in area di rigore dell’Eintracht Francoforte fra Lautaro Martinez e Fernandes con l’attaccante argentino che accentua molto un contatto lieve.

Le uniche note dolenti dei primi 45 minuti sono le ammonizioni di Asamoah e di Lautaro Martinez, che, diffidati, salteranno la sfida di ritorno in programma giovedì prossimo a San Siro. Questa potrebbe essere l’occasione per rivedere in campo Mauro Icardi.

Nella ripresa la squadra di casa spinge sull’acceleratore e al 50esimo trova il vantaggio con N’Dicka su azione da calcio d’angolo, ma il guardalinee segnala la posizione di fuorigioco di Haller che davanti a tutti e a due passi da Handanovic prova a deviare il pallone e inganna il portiere sloveno che viene superato dalla sfera, ma viene salvato dalla bandierina alzata.

L’Eintracht ci crede e reclama un calcio di rigore per un contatto simile a quello del primo tempo in area tedesca. Haller viene ostacolato da D’Ambrosio e cade, per l’arbitro è tutto regolare. Scoppiano le proteste dei padroni di casa che costano l’allontanamento del tecnico Adolf Hutter.

I nerazzurri fanno fatica a ripartire e per Spalletti arriva un’altra brutta notizia: Perisic prova lo scatto in profondità, ma si ferma quasi immediatamente toccandosi l’inguine.

Cambio obbligatorio con l’ingresso di Candreva, con preoccupazione per le condizioni del croato in vista del ritorno, ma anche per il derby contro il Milan di domenica 17 marzo.

Al 72esimo Hinteregger si divora il vantaggio con un colpo di testa dal limite dell’area piccola che esce di molto a Handanovic completamente immobile.

E’ un finale di sofferenza per l’Inter con l’Eintracht Francoforte alla ricerca del gol della vittoria, ma Handanovic e compagni riescono a respingere ogni tentativo.

SPORTAL.IT | 07-03-2019 20:55