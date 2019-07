Rimpianto Napoli: "Fekir poteva arrivare"

Nabil Fekir poteva davvero diventare un giocatore del Napoli. Lo ha ammesso Hatem Rezigui, agente dell'ex stella del Lione che invece che in Campania si è trasferita a Siviglia, al Betis.

"Per motivi personali aveva deciso di lasciare il Lione, anche se ammira l'allenatore, vuole bene ai compagni ed è grato al presidente. Ma mentalmente era stanco, gli serviva un nuovo ambiente", ha dichiarato il procuratore a 'olympique-et-lyonnais.com'.

Quindi la spiegazione del trasferimento in terra andalusa: "Il 22 luglio mi ha chiamato per dirmi che aveva deciso di andare al Betis, aveva dato loro la sua parola. Avrebbe potuto chiedere al Betis una settimana in più, e magari sarebbe finito in un club più blasonato come il Napoli o l'Atletico Madrid. Ma non è un mercenario e ha deciso di non tradire la sua parola".

SPORTAL.IT | 30-07-2019 20:15