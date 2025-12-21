Rinascita Salernitana, Di Carmine a 37 anni segna sempre, Ravenna campione d’inverno

Dal Girone A al Girone C, risultati chiave e protagonisti della giornata. Tra rilanci, pareggi e vittorie pesanti, la Serie C entra nel vivo.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Il sabato di Serie C regala spunti importanti in tutti e tre i gironi. Tra rilanci individuali, conferme di classifica e qualche frenata inattesa, la giornata fotografa un campionato equilibrato e ricco di storie. Dal guizzo di Dalmonte al Trento, passando per l’eterna vena realizzativa di Di Carmine, fino al successo della Salernitana, ecco cosa è successo nella 19a giornata del terzo campionato nazionale. Il Ravenna, senza scendere in campo, può sorridere.

Girone A – Dalmonte trascina il Trento

Prosegue la risalita del Trento, che supera la Dolomiti Bellunesi grazie a un Nicola Dalmonte decisivo con assist e gol. Colpo esterno del Renate sul campo della Pro Patria, con le parate di Nobile e il gol dell’ex Kolaj a completare una prova di forza. L’AlbinoLeffe torna al successo con un primo tempo dominante contro l’Alcione. Pari senza reti tra Virtus Verona e Lumezzane, nonostante un tempo in superiorità numerica per i padroni di casa.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

I risultati:

AlbinoLeffe-Alcione 2-0 Potop al 5’, De Paoli al 14’ p.t.

Potop al 5’, De Paoli al 14’ p.t. Trento-Dolomiti Bellunesi 2-0 Cappelletti al 20’; Dalmonte al 45 s.t.

Cappelletti al 20’; Dalmonte al 45 s.t. Pro Patria-Renate 0-3 Bonetti al 2′, Mastromonaco al 24′ p.t.; Kolaj al 48′ s.t.

Bonetti al 2′, Mastromonaco al 24′ p.t.; Kolaj al 48′ s.t. Virtus Verona-Lumezzane 0-0.

Girone B – Arezzo frena, Ravenna festeggia

L’Arezzo non va oltre l’1-1 a Sassari contro la Torres e consente al Ravenna di conquistare il titolo platonico di campione d’inverno osservando il turno di riposo. Starita apre, Ravasio firma il pari nella ripresa. Spettacolo nel derby tra Livorno e Pontedera: doppietta per Samuel Di Carmine, 37 anni, nel 2-2 finale. Successi pesanti per Pineto e Vis Pesaro, mentre cresce la crisi del Gubbio.

I risultati:

Carpi-Guidonia 1-1 autorete di Stellato (G) al 1’, Zuppel (G) al 7’ p.t.

autorete di Stellato (G) al 1’, Zuppel (G) al 7’ p.t. Torres-Arezzo 1-1 Starita (T) all’8’ p.t.; Ravasio (A) al 27’ s.t.

Starita (T) all’8’ p.t.; Ravasio (A) al 27’ s.t. Livorno-Pontedera 2-2 Di Carmine (L) al 25’ p.t; Nabian (P) al 16’, Faggi (P) al 30’, Di Carmine (L) al 34’ s.t.

Di Carmine (L) al 25’ p.t; Nabian (P) al 16’, Faggi (P) al 30’, Di Carmine (L) al 34’ s.t. Pineto-Gubbio 1-0 Pellegrino al 39’ p.t.

Pellegrino al 39’ p.t. Sambenedettese-Vis Pesaro 0-2 Primasso al 30’ e al 44’ s.t.

Girone C – Salernitana in ripresa

La Salernitana batte il Foggia 2-1 all’Arechi e torna alla vittoria interna dopo due mesi, grazie alla doppietta di Capomaggio. I pugliesi restano in dieci prima dell’intervallo per l’espulsione di Olivieri e protestano per alcune decisioni arbitrali. La squadra di Raffaele si porta a meno tre dalla vetta, in attesa del match del Catania. Pari tra Sorrento e Picerno, risultato che soddisfa solo gli ospiti.

I risultati: