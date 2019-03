Rinnovo Buffon, l'agente non conferma

Per l'ultra quarantenne Gigi Buffon si parla di un possibile rinnovo per altre due stagioni con il Paris Saint Germain. Ma il suo agente, Silvano Martina, intervistato da juvenews.eu all'indomani della bruciante eliminazione dalla Champions League della squadra della Torre Eiffel, non conferma. "Non so niente. Se sto parlando con qualcuno, certamente, non lo rendo pubblico…" fa sapere.

"Per un errore, che ha evidentemente commesso, oggi si critica anche la carriera. Sono cose che possono capitare, oggi se ne fa una tragedia perchè è Buffon. Oggi il calcio è questo" aggiunge amareggiato Martina.

SPORTAL.IT | 07-03-2019 13:30