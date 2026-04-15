Tanti i calciatori in scadenza a giugno e la prossima stagione e nessun annuncio, per ora, su quegli accordi: chi rimarrà e chi verrà ceduto?

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

La decisione, spregiudicata per alcuni opinionisti, di affidare l’Inter a Cristian Chivu da parte di Beppe Marotta starebbe portando a un risultato in campionato, dove la squadra naviga a +9 mentre sul fronte Champions l’uscita prematura non ha certo soddisfatto i tifosi. Lo Scudetto è alla sua portata, innegabile ma non deve commettere errori. Non era scontato, anche per la società che starebbe valutando di prolungare il contratto del tecnico rumeno, ex pilastro in campo.

Il rinnovo con ritocco all’ingaggio per Chivu

Tra i tanti rinnovi in essere, e non ancora firmati, avrebbe acquisito una sorta di prelazione il rinnovo dell’allenatore, condiviso con Oaktree, per intraprendere un nuovo ciclo. Una piccola e discreta rifondazione, complice la situazione contrattuale che interessa un numero importante di giocatori della rosa a disposizione del tecnico.

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Chi andrebbe a guidare, quindi, Chivu? Prolungato il suo contratto che, da quel che risulta, vanta un accordo con la scadenza al 30 giugno 2027 la società vorrebbe prolungare di un’altra stagione, spostando la data di conclusione del rapporto formale con l’Inter alla stagione successiva.

L’ingaggio al rialzo

L’ingaggio sarebbe ritoccato al rialzo dai 2,5 milioni attuali si potrebbe passare a quota 4 o 5. Forse cinque come l’ingaggio attuale di Allegri e Gasperini rispettivamente con Milan e Roma. Ma la domanda da porsi verte su chi rimarrà. Chi allenerà Chivu, considerato il numero di rinnovi sul tavolo e su cui Oaktree è chiamato a decidere?

Per alcuni, con una data prossima, il destino pare già segnato e le indiscrezioni, i rumors paiono indirizzare verso una sola direzione. Ma gli altri?

I rinnovi da Carlos Augusto a Frattesi

Facciamo i nomi: Sommer, Acerbi, Mkhitaryan, Akanji (il cui destino pare segnato), de Vrij, Darmian, Di Gennaro vantano un rapporto contrattuale che si chiuderà a fine stagione. In altri termini, concludono la loro permanenza salvo accordi al 30 giugno 2026.

Diversa la situazione degli scontenti, di quel gruppo di giocatori che non hanno trovato il loro ruolo in questa compagine o che sentono il richiamo di nuove esperienze come le incognite Frattesi, Calhanoglu, Bastoni, Carlos Augusto (legato a doppio filo alla sorte riservata all’ex Atalanta e che starebbe per chiudere il prolungamento) e Dumfries. Operazioni che necessitano di tavoli con spazio per ritocchi ai singoli stipendi e su cui lo stesso Chivu avrebbe già la propria idea.