Rinnovo Ibrahimovic, colpo di scena: Raiola gela il Milan

La speranza dei tifosi del Milan di una rapida conclusione del tormentone sul futuro di Zlatan Ibrahimovic, alle prese con la difficile trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza a fine agosto, è durata poco. Giusto lo spazio di 24 ore, dalla notizia di un sensibile avvicinamento tra le parti, preludio di una firma imminente, alla secca smentita da parte di Mino Raiola, agente dell’attaccante svedese classe ’81.

“Ibrahimovic NON ha rinnovato il suo contratto con AC Milan” ha scritto Raiola sul proprio profilo Twitter.

Un concetto espresso con poche parole, ma proprio per questo molto significative, con tanto di particella negativa scritta in maiuscolo. Raiola ha definito “Fake News” la notizia sull’accordo raggiunto con il Milan per il rinnovo del contratto di Ibrahimovic, senza però sbilanciarsi in merito allo stato della trattativa.

Non sarebbe quindi vera la notizia circolata nelle ultime ore riguardo a un’intesa raggiunta sulla base di un ingaggio da 6,5 milioni netti, tanti per un giocatore dell’età di Ibra, ma una cifra che lo svedese e il suo agente hanno di fatto preteso, facendo capire alla società come fosse arrivato tanto il momento di dimostrare con i fatti il gradimento della dirigenza verso Mago Zlatan, quanto quello di consacrare lo status di giocatore più esperto, forte e carismatico della rosa di Stefano Pioli.

Ibrahimovic, tornato al Milan dopo sette anni nel gennaio 2020, ha realizzato 11 reti tra Serie A e Coppa Italia, risultando decisivo per la rimonta della squadra dopo il lockdown, fino al raggiungimento della qualificazione alla prossima Europa League.

La smentita di Raiola rimette però tutto in discussione, comprese le parole dell’ad Ivan Gazidis e del direttore tecnico Paolo Maldini, che dopo mesi di contrasti si erano trovati d’accordo in merito all’importanza della presenza di Ibrahimovic nella rosa che nella prossima stagione darà un nuovo assalto ad uno dei quattro posti che valgono la qualificazione alla prossima Champions League.

Il Milan sembra aver profuso lo sforzo massimo sul piano dell’ingaggio. Ora la parola spetta al diretto interessato e all’amico-agente Mino Raiola, le cui parole potrebbero anche fungere da sprone per il Milan in vista del probabile ultimo contratto della leggendaria carriera di Zlatan.



OMNISPORT | 26-08-2020 22:18